L' area dell' ospedale Al Shifa vista dall' alto | la tana di Hamas

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Le immagini dal satelliteAl-di Gaza Gity, dove sono in corso violenti combattimenti tra esercito israeliano e uomini di, mostrano la devastazione. La struttura è in difficoltà per la mancanza di carburante. Il ministeroa Sanità controllato daafferma che nelle ultime ore è salito a 7 il numero dei neonati prematuri morti per assenza di cure e a 27 quello dei pazienti adulti deceduti. Secondo l'Onu anche le infrastrutturesono state danneggiate, tra cui un impianto di generazione di ossigeno, serbatoi d'cqua e un pozzo, il reparto di maternità e una struttura cardiovascolare. L'Idf accusadi ...