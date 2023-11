Landini fa i capricci e insiste con lo sciopero E Schlein lo difende

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nonostante il Garante abbia intimato a Cgil e Uil di rimodulare e ridurre la durata delloindetto per venerdì prossimo, il sindacato diretto da Mauriziotira dritto. Non ne vuole sapere di rivedere la mobilitazione. L'obiettivo è produrre più disagi possibile. Il ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, Matteo Salvini, nei giorni scorsi ha promesso la precettazione nel caso in cui questa linea non dovesse cambiare. Adesso, con una dura nota interviene la Lega: «Milioni di italiani non possono essere ostaggio deidiche vuole organizzarsi l'ennesimo weekend lungo: in vista delloannunciato per il 17 novembre è incredibile la mancanza di ragionevolezza della Cgil che- come certificato dal Garante- ignora perfino l'abc delle mobilitazioni, così come chiarito ...