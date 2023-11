La vendetta non è mai una politica

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 13 novembre 2023) . Non lo è per Hamas, né per Israele. Vale per la gente comune tanto per i capi di Stato. La punizione collettiva che i palestinesi innocenti stanno subendo dovrebbe essere condannata all’unanimità, soprattutto dagli Stati esportatori di democrazia che ribadendo il diritto di Israele a difendersi, stanno omettendo le cause dell’attacco del 7 ottobre. Gli appelli europei a delle pause umanitarie non bastano. Oggi, la posta in gioco non è se le Forze di Difesa Israeliane (IDF) controlleranno Gaza, ma è la sua esistenza ad essere messa in discussione. La messa fuori servizio dell’ospedale Al-Quds di Gaza City Domenica la Mezzaluna Rossa Palestinese ha annunciato che l’ospedale Al-Quds di Gaza City è una struttura fuori servizio e non più operativa. “Questa cessazione dei servizi è dovuta all’esaurimento del carburante disponibile e all’interruzione della corrente elettrica. Il personale ...