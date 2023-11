La Stantford University riconosce l’eccellenza medica napoletana

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 13 novembre 2023) Al primo nel mondo per l’immunoterapia c’è Paolo Ascierto, Luigi Buonaguro invece lo è per la virologia. Nella classifica della, che usa i dati bibliometrici estratti dal database Elsevier/Scopus, sono 13 i medici del Pascale presenti, a vario titolo, in questo elenco che valuta le figure professionali basandosi sul numero di articoli e pubblicazioni scientifiche in cui il ricercatore è primo o ultimo autore, nonché i dati relativi all’impatto delle stesse in termini di citazioni complessive ricevute nel 2022. La classifica ha preso in considerazione 22 differenti discipline e 176 sub discipline. Per il Pascale una riconferma, con qualche punto in più di percentuale per qualcuno già presente nell’elenco degli scienziati più influenti nel mondo, e un nuovo ingresso, la responsabile della Radiologia dell’Istituto dei tumori di ...