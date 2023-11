La spaccatura “fumante” tra le case | il video dal drone della città islandese evacuata per paura che erutti un vulcano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Le immagini aeree daldei gravi danni a Grindavik lasciati dall’impressionante sequenza sismica e dalla forte deformazione del suolo che si continua a registrare nell’area. E che potrebbe far presagire l’inizio di un’eruzione vulcanica. Ai residenti è stato concesso di far brevemente rientro nelleper recuperare i beni essenziali. Anche a Local Team è stato consentito di raggiungere per la prima volta Grindavik, insieme ai giornalisti islandesi. Ladi 3.400 abitanti si trova sulla penisola di Reykjanes, a circa 50 chilometri a sud-ovestcapitale, Reykjavik. La regione è stata scossa ogni giorno da centinaia di piccoli terremoti per più di due settimane mentre gli scienziati stanno monitorando un accumulo di magma a circa 5 chilometri nel sottosuolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.