La sosta fa male agli allenatori | UFFICIALE il primo esonero

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 novembre 2023) Con i campionati fermi per la pausa nazionali, è arrivato ildi un allenatore. Di seguito riportato di chi si tratta e chi prenderà il suo posto Ilallenatore ad essere stato esonerato in questa terzaper le nazionali arriva in maniera del tutto inaspettata dal campionato della Serie B e riguarda il Como. Moreno Longo non è più l’allenatore della squadra. Attualmente, il Como, in Serie B, è sesto in classifica con 21 punti, a otto lunghezze di distanza dal Parma capolista e meno due dal terzo posto occupato dal Palermo con 23 punti. L’ultima partita giocata sabato contro l’Ascoli per la tredicesima giornata è finita per 1-0. Dopo due cadute consecutive il Como era sotto osservazione ma ha risposto alle sfide prontamente, infatti, aveva ripreso bene il suo cammino con 7 punti in tre partite, ma ...