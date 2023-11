La Soprintendenza torna tra i banchi di scuola e indice il Concorso di idee “L’Ecomuseo Il futuro della memoria”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Caserta. Martedì 7 novembre 2023 attesissimo appuntamento con il progetto “latra idi”, che laArcheologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento sta portando avanti, nel corso di questo anno scolastico 2023/2024, negli istituti secondari di primo grado e nei Liceiregione Campania. Un’iniziativa che conferma l’impegno del Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, arch. Gennaro Leva, nel percorso di partecipazione delle nuove generazioni ai processi trasformativi e migliorativi del patrimonio culturale, già avviato con ildi. Il...

Martedì 7 novembre 2023 attesissimo appuntamento con il progetto "latra i banchi di scuola", che laArcheologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento sta portando avanti, nel corso di questo anno scolastico ...

LA SOPRINTENDENZA TORNA TRA I BANCHI DI SCUOLA E ... TV Sette Benevento

Piazza Pacca e copertura reperti, Corona torna ad attaccare: nel suo ... NTR24

VITERBO - Ritornano le polemiche per il caso torre Vodafone a pochi passi da Villa Lante. Il Comune e la Soprintendenza portano la società Inwit al Consiglio di Stato. La proposta della ...TERRACINA Quella di ieri sarà una data difficile da dimenticare per i terracinesi. In una piazza del Municipio gremita di persone, il Teatro Romano è tornato a mostrarsi nella ...