La sinistra ha una mezza piazza | ma non ha un programma

(Di lunedì 13 novembre 2023) La ricetta dellaà la Schlein è quella di sempre. La segretaria avrà anche mobilitato qualche decina di migliaia di attivisti, ma non emerge alcuna novità nell’offerta politica del Pd. Si va avanti con la-fortino che non vuol parlare agli elettori di centro e di destra. È un tripudio di ambientalismo, egualitarismo, stato interventista che garantisce giustizia sociale con la moltiplicazione di diritti sociali (allo studio, alla casa, all’ambiente) che hanno un costo per i cittadini e per le casse pubbliche. E poi naturalmente più tasse sugli affitti, sugli immobili e l’imperitura lotta agli evasori. Tutto si accompagna al solito conservatorismo costituzionale per cui chiunque tocchi la carta, si chiami Renzi o Meloni, viene dipinto come un satrapo da tendenze autoritarie. Nessuna apertura a modificare il testo di riforma ...