“La sicurezza del veicolo e la strada” | il convegno Aci ad Atripalda

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ladele la”, è il titolo delche l’Aci ha organizzato adpresso il liceo De Caprariis. L’appuntamento e per mercoledì 15 novembre alle 9.30. L’incontro con gli studenti e aperto a tutti i cittadini rappresenta l’occasione per sensibilizzare la guida consapevole e lale per prevenire gli incidenti. L’evento è organizzato nell’ambito della Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime sullache si celebra il 19 novembre. Interverranno il presidente dell’Aci di Avellino Stefano Lombardi, il segretario generale dell’Aci Gerardo Capozza, il comandante della Poliziale Nicola Ciccone, il sindaco diPaolo Spagnuolo, ...