La senzatetto Iulia Stoica trovata nel fiume Il partner | “Qualcuno l’ha uccisa”

(Di lunedì 13 novembre 2023) È stato ritrovato senza vita venerdì mattina nelSangone, presso il ponte di corso Roma a Moncalieri, tra Nichelino e Torino., una cittadina romena di 55 anni. Il suo corpo è rimasto in acqua per due giorni. A denunciarne la scomparsa diè stato il compagno, anche lui romeno. “Era scomparsa dieci giorni fa. Sapevo che era andata a comprare da mangiare e non l’ho più vista. Vicino alho trovato le buste con la spesa e una bottiglia di vino, vuota”, ha dichiarato l’uomo.e il compagno, Iovin, si erano trasferiti a Torino circa dieci anni fa. Vivevano sotto il ponte Unità d’Italia a Nichelino, a una distanza di circa 900 metri dal luogo in cui la donna è statasenza vita. “Viviamo qui sotto come topi”, aveva detto Iovin nel ...