“La Schlein mi ha fatto ghosting” L' accusa di Soru alla segretaria Pd

(Di lunedì 13 novembre 2023) AGI - "Conho parlato il 10 ottobre, le ho detto così rischiate di andare a sbattere, perché la Sardegna non accetta le imposizioni romane, oggi abbiamo bisogno di un nuovo Statuto e pensare che possa partire dCapitale è un ossimoro”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex governatore della Sardegna ed eurodeputato Pd Renato“mi aveva detto che mi avrebbesapere ma non l'ho più sentita”. Un? “Si, esatto”, aggiunge.spiega poi di aver "lasciato il Pd perché non mi ci riconosco più, è una comunità che ha stentato a nascere, in Sardegna ancora di più, è troppo lontano dal confronto vero, è legato eccessivamente all'equilibrio del potere. Alle primarie avevo votatoma mi ha deluso, ...