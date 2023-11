La raffica di scioperi fino a Natale | dai trasporti ai medici | le date delle proteste

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) Continua il braccio di ferro tra governo e sindacati per lo sciopero generale del 17 novembre. Uil e Cgil continuano a non accogliere la richiesta, di cui si è fatto portavoce Matteo Salvini, di ridurre la durata della mobilitazione: «Scioperare per 4 ore è assolutamente legittimo, per 24 no», ha detto il vicepremier, ventilando l’ipotesi della precettazione. Anche la commissione di Garanzia nell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato le sigle a escludere dallo stop «i settori dei trasporto aereo e dell’igiene ambientale» e a rimodulare l’orario dell’astensione «in base alle fasce orarie previste dai singoli settori, quello dei vigili del fuoco e del trasporto pubblico locale e ferroviario». I segretari Pierpaolo Bombardieri della Uil e Maurizio Landini della Cgil hanno attaccato, allora l’operato del Garante: «Sta forzando la mano». Quindi, ...