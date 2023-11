La Promessa | anticipazioni 15 novembre | Romulo deluso da Pia Manuel scopre un’altra verità

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 novembre 2023) La15: che accadrà nella puntata di mercoledì? Perchésgriderà Pia? Cosa vorrà sapere di nuovoda Mauro? Scopriamolo insieme! La15rimprovera Pia perché…avrà un faccia a faccia con Pia, alla quale dirà di esserci rimasto male, perché lei gli ha taciuto di aver deciso di tenere il bambino: la governante ha dimostrato di non essersi fidata del magiordomo! Come si giustificherà? Ci riuscirà?cos’altro ha fatto per lui Jana, dopo essere stato a volare con Jana, interpella nuovamente Mauro, chiedendogli chi lo ha curato dopo il tremendo incidente aereo ...