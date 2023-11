La manovra passa l’esame delle imprese | ma non a pieni voti

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un’agenzia di rating, forse la meno tenera con l’Italia e l’Europa. Poi i verdetti sulla(qui l’intervista al sottosegretario all’Economia, Lucia Albano), saranno esauriti. Standard&Poor’s e Fitch hanno già dato la loro versione dei fatti: la finanziaria messa a terra da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti non è un pericolo per il debito pubblico. E anche i mercati hanno promosso la seconda legge di bilancio del governo a trazione Fratelli d’Italia, rimanendo cauti e silenti da settimane a questa parte. Ora non resta che attendere Moody’s, venerdì prossimo, l’agenzia di rating forse più temuta dagli esecutivi italiani (suo il report che nel maggio del 2010 affossò la Borsa bruciando miliardi di capitalizzazione e suo il declassamento dello Stivale, ottobre 2011, che nei fatti anticipò il collasso del governo Berlusconi, in piena crisi da debito sovrano). ...