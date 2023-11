La Liga è orribile e irrilevante L’unica cosa interessante sono gli scandali Paìs

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 novembre 2023) “La” e “Madrid cattivo, sempre cattivo”. Nel suo editoriale prima della pausa per le nazionali Manuel Jabois scrive su Eluna sorta di “anche basta”: dice di aver rintracciato online “gemme inestamabili” di “anti- madridismo psicosociale, che a volte si radica con così tanto successo nell’ambiente che gli stessi tifosi del Real Madrid finiscono per soccombere”. La sua preferita “è quando al Real espellono ingiustamente un giocatore e gli avversari ritengono di avergli fatto un favore… perché il Real in 10 aveva giocato molto meglio. La forma più meravigliosa del mantra gli arbitri favoriscono il Real Madrid”. Poi si scopre, continua, che “il Barcellona ha pagato gli arbitri per 20 anni”. “La memoria funziona meglio nel tempo, quando la memoria dipende più da noi che dai fatti: quando tutti i traguardi sembrano più ...