La lezione di Udine | De Roon in mezzo è ossigeno per l’Atalanta Ma col Napoli mancherà

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 novembre 2023). Marten Dee altri dieci. Se è il giocatore più utilizzato di tutta la stagione del, un motivo in fondo c’è. E si è visto sul campo dell’se, quando Gian Piero Gasperini in emergenza difensiva senza Toloi (squalificato), Scalvini e Palomino (infortunati) ha dovuto adattare l’olandese sulla linea della retroguardia. Ne è uscita la peggior partita stagionale, probabillmente. Un errore tattico non passare a quattro e restare ancora con il dogma del trio? Forse sì, ma non c’è la riprova del campo. Sta di fatto che senza il numero 15 a fare da diga lì intutto il castello alla lunga è crollato. Perché mancava la riaggressione, perché Ederson si è trovato a dover fare un lavoro non del tutto suo, perché Koopmeiners il ruolo del mediano o del regista può interpretarlo solo con ...