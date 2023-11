La legge di Lidia Poët

...Liguria aveva stanziato per l'opera 130mila e 322 euro a valere in parte su risorse Fsc e in parte sulla145. Contando anche i 95mila euro per il consolidamento della strada in via Villa, ...

Dopo 'Lubo' e 'Lidia Poët, ora al Castello arriva la Gialappa AcquiNews

Suburræterna, la serie che espande l’universo Suburra: tutto quello che devi sapere Gamesurf

Più precisamente quella frase in cui la giornalista e scrittrice dice di essere andata in Franciacorta, definita la “capitale del mio prosecco preferito”. Ecco, solo che il Franciacorta non è un ...La nuova legge urbanistica regionale prevede l'approvazione in consiglio comunale per chiudere il balcone della propria casa e aumentare la cubatura. Il Pd la critica perché aumenta la burocrazia e co ...