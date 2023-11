La fine di WeWork e la nuova stagione dei coworking | gli scioperi del venerdì e gli infortuni di SpaceX

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 novembre 2023) ILNON È MORTO Alla, la bancarotta è arrivata davvero., la società americana che fornisce spazi di, ha presentato istanza di fallimento. E così è partita la lunga fiumana di titoli di giornale sulla «degli uffici condivisi» e sul «sogno delche si infrange». Ma è davvero così?era gestita male: è fallita l’azienda, non l’idea di avere spazi di lavoro condivisi. Anzi, in Italia dopo il Covid isono quasi raddoppiati. ? Un po’ di storianasce nel 2010, promettendo di rivoluzionare il modo in cui le persone svolgevano il proprio lavoro. In cambio di una tariffa mensile, offriva uffici dal design moderno, sale riunioni, snack, caffè e birre. Il modello di business ...