La Champions League femminile 2023-2024 sbarcherà su DAZN

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) Svolta per il mondo internazionale del calcio. Per il terzo anno consecutivo lasarà ancora trasmessa in esclusiva da parte di. La competizione prossima a partire, dal 14 novembre, sarà possibile seguirla attraverso un aggiornamento reale da parte diche ha deciso di puntare nuovamente su questa competizione. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo mira a battere ogni record trasmettendo tutte le 61 partite in diretta sull’app. Inoltre, per rendere più accessibile la competizione, le partite della fase a gironi saranno inizialmente trasmesse anche sul canale YouTube Women’s Football die successivamente nella sezione freemium di. Hannah Brown, co-CEO Women’s Sport di ...