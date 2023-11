La Caserma 2023 | Confermati I Nomi Dei Nuovi 24 Concorrenti!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 13 novembre 2023) La: idei24 concorrenti sono stati, ed è tutto pronto per iniziare con una nuova edizione del reality che inscena la leva militare. Ecco tutto quello che sappiamo! A distanza di due anni dall’ultima edizione, che raccolse con un grande successo, torna Lasu Rai 2 che vedrà protagonisti deiragazzi che si sfideranno per dimostrare di essere all’altezza della vita militare. Infatti, i concorrenti sono stati ufficializzati con dei video di presentazione in cui hanno raccontato chi sono e che cosa si aspettano dalla nuova edizione. La: il cast completo! Dopo diversi rinvii, Lasta per tornare con la sua seconda edizione. Ragazzi provenienti da tutta ...