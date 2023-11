La Blu Basket torna alla vittoria col brivido finale | battuta la Juvi Cremona 100-96

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Treviglio.della Blusulladopo una gara palpitante, chiusa col punteggio di 100-96. I locali si portano anche sul +18, ma gli avversari guidati da Tortù (25) e Medford (22) tengono la gara aperta fino agli ultimi secondi. I biancoblù mandano in doppia cifra sei giocatori, con Vitali autore di 10 punti e 13 assist. Ospiti al via con Medford, Musso, Benetti, Costi e Magro; per la Bluquintetto classico con Vitali, Harris, Miaschi, Pacher e Guariglia. Corre la pe per la Blue arrivano subito due triple di Pacher e Miaschi. Lanei primi minuti serve i lunghi Benetti e Magro. Coach Finelli chiama la difesa a zona: al 6? i biancoblù sono davanti 16-8. Medford si mette in proprio ma risponde Harris. Sul ...