Kovalenko gela il Napoli al 91' | Garcia e la squadra prendono i fischi assordanti del Maradona

L'Empoli supera al Maradona il Napoli con un gol dial 91'. Nel finale fischi assordanti del Maradona per la squadra di ...

Il clamoroso successo degli azzurri del presidente Corsi contro i partenopei racchiude una storia speciale: quella dell’autore del gol ...Al 91’, tuttavia, arriva la doccia gelata: sulla destra Ebuehi non trova ostacoli, scarica all’indietro un pallone che Kovalenko spedisce direttamente in buca. Una beffa atroce per i partenopei che ...