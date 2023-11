Killers of the Flower Moon | svelato il compenso di Leonardo DiCaprio | ed è record

Leonardo DiCaprio è uno dei principali protagonisti diofFlower Moon , l'ultima fatica del leggendario regista Martin Scorsese arrivata al cinema lo scorso ottobre. Ma quanto ha guadagnato con questo film Secondo gli ultimi report, DiCaprio ...

“Killers of the Flower Moon”, un film gigantesco firmato Martin Scorsese Il Sole 24 ORE

Lo spirito degli Osage nella colonna sonora di Killers of the Flower ... WIRED Italia

Rajasthan CM accuses BJP of having connections with killers of Udaipur tailor Kanhaiya Lal Teli, saying they are trying to fuel communal tensions ahead of Assembly elections.Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has alleged that the killers of Udaipur tailor Kanhaiya Lal were “BJP people” and that the BJP was raking up the issue to whip up tensions ahead of the November ...