Kelsey Hatcher | donna con due uteri | aspetta due bambini | “È molto raro”

Ala. Woman with Double Uterus Is Pregnant and Expecting a Baby ... PEOPLE

Mom with double uterus pregnant in both: ‘Very, very rare’ WTVG

Una donna con due diversi uteri è rimasta incinta di due bambine: Kelsey Hatcher, questo il suo nome, ha raccontato la sua storia all’emittente WVTM13 insieme al marito Caleb, spiegando l’incredulità ...Kelsey Hatcher is set to receive quite the Christmas gift this year: Dec. 25 is the due date for her twin girls, which will give her and her husband, Caleb, a total of five children ages 7 and under.