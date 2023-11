Il tutto dopo un'utile palestra di tre anni come vice di Joséal Real Madrid, tra il 2010 e il 2013.ritiene quegli anni di formazione fondamentali per la propria carriera: " Con ...

Karanka: “Mourinho un maestro, a lui devo la mia carriera” ItaSportPress

Diez años de Karanka (primer) entrenador: "Mourinho me miró y me dijo: cómo no vas a ser capaz si..." Marca

L'ex difensore del Real Madrid, nonché storico secondo dello Special One proprio ai Blancos, ha ripercorso la propria carriera da tecnico ...His arrival at the Riverside was seen as quite the coup given his work at Real Madrid under Jose Mourinho. Karanka had built up quite the reputation in Spain and it was Steve Gibson who won the race ...