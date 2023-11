Juventus | vittoria fondamentale | segnali positivi

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 13 novembre 2023) Unaper lache mandadopo la, per due a uno, contro il Cagliari La, nell’ultima giornata di campionato, ha vinto due a uno contro il Cagliari offrendomoltoal campionato e al proprio processo di crescita all’interno di una stagione che deve vedere i bianconeri grandi protagonisti. I ragazzi di Allegri stanno confermando di poter essere una delle serie candidate alladello scudetto considerando la mancanza delle coppe e, di conseguenze, il fatto di preparare le partite di settimana in settimana.Cagliari (Credits: Lapresse) – JuvedipendenzaNon era una partita semplice come dimostrato dal match contro il ...