Juventus | non solo Locatelli | un altro torna in anticipo dalle nazionali

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Una delle notizie di questo primo giorno di sosta per leè che laha vistore a Torino, indisponibile con l’Italia. Non è però l’unico giocatore che, a -13 dall’Inter, non risponderà alla chiamata della propria selezione. LO STOP – Per lac’è una doppia defezione: scendono da sedici a quattordici i convocati in nazionale. Dopo Manuel, che non farà parte del gruppo dell’Italia per un problema a una costola, rientra immediatamente anche il giovane Dean Huijsen. Il difensore classe 2005, che ha debuttato in Serie A lo scorso 22 ottobre col Milan ed era in panchina sabato in-Cagliari, lamenta un problema alla schiena. Motivo per cui l’Olanda Under-19 ha tolto il suo nome dall’elenco dei convocati annunciato ...