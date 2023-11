Juventus | l’indizio di calciomercato arriva da… Guardiola | innesto dal City

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 novembre 2023) Laha individuato il calciatore da regalare al tecnico Massimiliano Allegri per il centrocampo. Il riferimento è a Kalvin Phillips del Manchester, in uscita dal club inglese ed in cima alla lista dei desideri del club bianconero. Il calciatore non trova spazio cone l’addio già a gennaio è inevitabile. La conferma del trasferimento del calciatore inglese èta direttamente da Pep: “venderò tutti quei giocatori che vogliono andarsene, e lo farei perfino al Manchester United se i club e il giocatore fossero contenti. Qualcuno andrà e qualcuno arriverà al suo posto, solo i piccoli club temono queste mosse”.