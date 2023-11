Juve Stabia | un primato da difendere e premi da ricevere per Mainolfi e Novellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiin classifica, in attesa di giocare la sfida contro il Foggia e in attesa di capire anche come finirà il derby tra Benevento e Giugliano, eanche dietro la scrivania per la. Arriva, infatti un importante riconoscimento per società gialloblù che riceverà duemartedì 21 novembre a Salerno in occasione del ‘Gran Galà del calcio – Italian Football Awards’. Durante la kermesse ideata da Donato Alfani, infatti ci sarà spazio per la formazione stabiese con ilo per Saby, miglior responsabile di settore giovanle, e per Ciro, miglior addetto stampa del girone C di Serie C. Un riconoscimento importante chea la professionalità di due figure che sono ...