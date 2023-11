Juve | Rugani verso il rinnovo | come cambiano le cifre

...il mio agente e tutte le persone che rappresentano lache, son convinto, di fronte alla fiducia e soprattutto alla stima reciproca riusciremo a trovare il dunque. Quindi ne riparleremo "....

JUVE, AG. RUGANI: "RINNOVO TUTTO ALLA LUCE DEL SOLE" - Sportmediaset Sport Mediaset

La Juventus sta lavorando per il rinnovo di Daniele Rugani. Appare certo che la proposta non sarà sui 3 milioni di euro, cifra considerata fuori dall'ottica gestionale ...Secondo TuttoJuve.com, Daniele Rugani si avvicina al rinnovo con la Juventus. Cambiano però le cifre: secondo l’indiscrezione il centrale dovrebbe passare dai 3 milioni attuali al 1,5 milioni come il ...