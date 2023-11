Juve Phillips | sempre più vicini | il City e le parole di Guardiola

(Di lunedì 13 novembre 2023) Kalvinsi avvicinadi più alla: il centrocampista inglese e ilhanno aperto alla cessione Secondo La Gazzetta dello Sport Kalvinsi sta avvicinando allantus. L’inglese è ai margini del suo club, tanto che Giuntoli e Manna hanno già incassato dal Manchesteril sì per il prestito secco. Ieri, nel post Chelsea, ha sostanzialmente aperto alla sua cessione. Un segnalepiù inequivocabile della possibile cessione del centrocampista inglese. I bianconeri ci sperano perché a gennaio sarebbe un innesto importante sul mercato per continuare a navigare in vetta.

Phillips, Hojbjerg, De Paul, ma soprattutto Lazar Samardzic sono i profili che in queste due settimane la dirigenza bianconera è chiamata ad approfondire. E se ci sarà l'opportunità non è escluso

