Jovic-Milan | addio a fine stagione? Il Valencia ci pensa

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ilha pareggiato l’ultimo match in campionato prima della sosta contro il Lecce. Ora la squadra di Pioli, oltre all’infortunio di Leao, per le prossime partite di Serie A dovrà fare a meno anche di Olivier Giroud (che rischia diverse giornate di squalifica). In questo contesto incerto, i dubbi dell’immaginario collettivo rossonero ruotano intorno a Luka. Nonostante l’importante considerazione che l’ex Real avrà nelle prossime partite,potrebbe dire giàin direzione. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club spagnolo è interessato alla situazione legata a. Il serbo non sta trovando spazio nelle idee di Stefano Pioli, ma per tutto quello che ha fatto con la Fiorentina nella ...

...per primo Geoffrey Moncada è in viaggio da diverse settiman e per osservare tante partite dal vivo alla ricerca del profilo giusto per rinforzare la batteria degli attaccanti del. Lukaè ...

Milan, Jovic non convince: la situazione per gennaio Calciomercato.com

Il mondo di Jovic tra allenamenti e istinto, l'attenzione per la dieta e la fidanzata modella La Gazzetta dello Sport

Geoffrey Moncada è in viaggio da diverse settimane per osservare tante partite dal vivo alla ricerca del profilo giusto per rinforzare la batteria degli attaccanti del Milan. Luka Jovic è destinato a ...Parla l'ex allenatore della Roma, attuale tecnico del Lille, Paulo Fonseca. Ecco cosa centra il Milan di Stefano Pioli.