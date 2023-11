Italia | Spalletti | “Io non sconvoco nessuno…Immobile calciatore molto importante Napoli? Ingiusto fare paragoni col passato”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 novembre 2023): “? E’con il, fa parte di una storia bellissima, è stata un’emozione incredibile” Luciano, c.t. dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista delle due gare di qualificazione ad Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina: Quali sono stati i criteri di queste convocazioni? Rimpiazzerà i tre sconvocati? Perché Immobile è stato escluso? “Io nonnessuno… Per quanto riguarda Immobile, lo riteniamo unche seguiamo sempre con totale attenzione come tutti i calciatori. Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti, anche se alla Lazio ancora non sono stato. In questo momento ...