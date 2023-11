Italia | Spalletti | “Fa piacere parlare con Totti | felice di tornare al Bambino Gesù”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il ct della Nazionale Luciano, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in vista dei match con Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024, in merito all’incontro con Francescoin programma giovedì all’ospedale ‘’ di Roma: “Quello del Bambinè un momento che la Federazione aveva già costruito. La Federazione è sempre molto attenta a questi fatti dove c’è bisogno di presenza. Io già quando ero a Roma avevo avuto la possibilità di andare a condividere qualche momento di felicità con questi bambini, per cui ora che ci devosono. Visto che poi c’era da fare questo incontro conera giusto riuscire a metterlo a disposizione perché anche lui è stato uno sempre ...

Commenta per primo Il ct della Nazionale Lucianoha parlato in conferenza stampa in occasione del primo giorno di raduno a Coverciano. L'è attesa da due sfide decisive per la qualificazione a EURO 2024: venerdì sera all'Olimpico di ...

Italia, Spalletti: "Camminiamo al fianco della paura" Sport Mediaset

Italia, i convocati per le gare di qual. Europei 2024 con Macedonia del Nord e Ucraina Sky Sport

Ora o mai più. Luciano Spalletti, fresco ct azzurro, è già al suo primo bivio: la Nazionale si prepara per gli ultimi due impegni del girone di qualificazione per Euro 2024. Due partite decisive, ...Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, interviene in conferenza stampa in vista del doppio impegno che attende la Nazionale nel Gruppo C per le qualificazione ai prossimi europei Europei.