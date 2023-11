Ilpuò sembrare marginale, ma nei fatti non lo è, infatti, ogni anno insono stipulate circa 20.000 polizze di questo tipo. leggi anche Usufrutto casa, si può cedere alla badante per ...

Italia, problema per Locatelli: lascia il ritiro Corriere dello Sport

Zuppi: «Pace, primo problema». In Italia le riforme vanno fatte insieme Avvenire

Il servizio è sbarcato anche in Italia lo scorso marzo (qui la nostra prova ... come "Persone smarrite o intrappolate", oppure “Problema con l'auto o altro veicolo” e indicando quante persone sono ...Ora Salvini mostra i muscoli contro lo sciopero dei trasporti pubblici e attaccando gli ecovandali che creano ingorghi. Ma fino a qualche anno fa lanciava il blocco totale dell'Italia contro Renzi, so ...