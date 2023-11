Italia | Manuel Locatelli lascia il ritiro della nazionale

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023)hato ilna: non sarà a disposizione di Spalletti per Macedonia del Nord e Ucrainahato oggi ildegli Azzurri dopo alcuni fastidi fisci. Di seguito il comunicatoFIGC. Il centrocampista, valutata l’indisponibilità a seguito di infortunio, non sarà disponibile per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina e pertanto farà rientro al club di appartenenza.