Israele | Hamas ha perso il controllo di Gaza | Netanyahu su Hezbollah | Stanno giocando con il fuoco

(Di lunedì 13 novembre 2023) 13 nov 19:43: "entra in guerra se noi distrutti daentrerà pienamente in guerra consesarà completamente distrutta a. Lo riporta Nbc citando un ...

in questo momento non controlla più la Striscia di Gaza', ha fatto sapere il governo israeliano. Notizia in aggiornamento

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Israele: Hamas ha perso il controllo di Gaza. Manca il ... Il Sole 24 ORE

Ospedali in ginocchio a Gaza. Cessate il fuoco, Netanyahu: "Solo se rilasciati ostaggi" - Il Direttore Generale dell'OMS: "Situazione terribile a Shifa, il mondo non stia in silenzio" - Il Direttore Generale dell'OMS: "Situazione terribile a Shifa, il mondo non stia in si RaiNews

VIDEO : Domenica a Tel Aviv centinaia di persone hanno chiesto al governo israeliano di liberare le circa 240 persone tenute in ostaggio da Hamas e da altri gruppi armati nella Striscia di Gaza. L'ini ...Appena compiuto il massacro di Hamas il 25% si sentiva più vicino alla comiunità ... solo per 13% dovrebbe essere controllata da Israele.