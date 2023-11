Israele-Gaza | Netanyahu | “non cambiamo idea sulla necessità di proteggerci”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) . Difficile la situazione umanitaria anon cede di un passo da proprio proposito di abbattere il governo di Hamas in Palestina. Il premierha attaccato l’Autorità nazionale palestinese (Anp), dichendo chiaramente: «Non consentiremo a chi non ha condannato la strage per oltre 30 giorni di controllareil giorno dopo». Poi,rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa ha aggiunto: «Anon ci sarà un’autorità civile che educa al terrorismo e paga stipendi ai terroristi e l’esercito continuerà a mantenere il controllo di sicurezza afinché necessario».è fermapropria posizione di guerra. «Non ci sono pressioni internazionali che ci faranno cambiare...