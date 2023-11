Islanda | i satelliti italiani confermano la presenza di magma sotto la città di Grindavik che è stata evacuata

(Di lunedì 13 novembre 2023) Più di 800 terremoti e una faglia lunga 15 chilometri. Le autorità islandesi – che hanno dovuto evacuare unae dichiarare lo stato di emergenza nella zona sud-occidentale del Paese – potranno contare suiradar della costellazione italiana Cosmo-SkyMed – sviluppata dall’Agenzia Spaziale Italiana in cooperazione con il ministero della Difesa – per avere un quadro ancora più chiaro della situazione. Ihanno misurato la deformazione del suolo causata dalla risalita deldel vulcano islandese Fagradalsfjall, ricavando due immagini. La prima si basa sui dati acquisiti dal 3 all’11 novembre e ha permesso di calcolare che il tunnel diha una lunghezza media di 15 chilometri, si trova a meno di un chilometro di profondità e ha una variazione di volume di circa 70 milioni di ...

L'Agenzia Spaziale Italiana in coordinamento con il CEOS WG Disasters, fornisce dal 2014 in modo continuativo i dati acquisiti daidella costellazione COSMO - SkyMed sui vulcani in. ...

