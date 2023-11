“Io scioccata” Cecilia Rodriguez | la reazione dopo la decisione di Ignazio Moser | è cambiato

(Di lunedì 13 novembre 2023), il cambiamento è drastico. Sei lunghi anni di amore e di condivisione trae negli ultimi tempi anche una cascata di indiscrezioni in merito a una presunta crisi di coppia. Questo perché i fan, abituati a essere aggiornati sulla vita quotidiana dei due, da qualche tempo avevano notato una loquace assenza dai social. Fortunatamente poi si è trattato solo di un falso allarme e a rassicurare tutti ci hanno pensato i diretti interessati. Il cambiamento drastico disconvolge anche. Ma quale crisi tra i due, la notizia della presunta crisi fortunatamente è crollata del tutto quando a rassicurare i fan ci ha pensato l’esperta di gossip, ...

Poi abbiamo realizzato che in realtà era accaduto qualcos'altro", racconta all'Adnkronos, ... È rimasta, non si capacita di come possa essere accaduto. Qualcuno ha detto che c'era un ...

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser cambia look. Lei: «Non sembri te, scioccata» ilmattino.it

Belen sposa Elio Lorenzoni, la proposta di nozze alle Maldive e l ... leggo.it

Il cambio di look da parte di Ignazio Moser ha destabilizzato anche la sua compagna...I due hanno poi assistito insieme alla vittoria di Sinner all'Atp Finals di Torino. (da chechurodriguez_real ...La voglia di cambiamento e di leggerezza, tipica dell'inverno non colpisce solo le donne: anche tra gli uomini serpeggia una certa voglia di rinnovare il proprio look. E lo sa bene Ignazio ...