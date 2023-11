Io la pizza preparata da loro non la mangio E va via | esplode il caso che indigna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un episodio di razzismo che fa parecchio discutere. "Nonlada te se è statadai neri". Così avrebbe parlato un cliente rivolgendosi al titolare di un ristorante nell'Agrigentino. A denunciare quanto accaduto è sulla propria pagina facebook, è l'imprenditore licatese Gianluca Graci, titolare del locale "La fauzzeria". Dopo i clienti che avevano lasciato il ristorante Ginger, perchè in cucina c'era la chef senegalese (pluripremiata) Mareme Cissè, il nuovo clamoroso episodio. Graci ha raccontato che molti clienti hanno preferito scegliere altri locali e rifiutarsi di mangiare unadai due dipendenti gambiani dell'attività. "Alla soglia del 2024 - scrive in un post pubblicato nei giorni scorsi - mi devo ancora sentire certi discorsi: sai io non vengo più nella tua ...