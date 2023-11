Intesa Sanpaolo lancia “Think Forestry” | un progetto per la riforestazione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 novembre 2023), ildie preservazione del capitale naturale, con l’obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale e la transizione verso un’economia a zero emissioni. L’obiettivo, a livello globale, è la piantumazione e preservazione di 100 milioni di alberi attraverso l’azione congiunta della banca e delle imprese clienti in coerenza al Piano d’Impresa 2022-2025. Per la prima volta una banca italiana si impegna direttamente e attiva il sistema delle imprese verso un percorso di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo delle emissioni zero. Un traguardo inderogabile sotto il profilo etico e della responsabilità sociale e alla luce della crescente attenzione dei mercati verso la sensibilità ambientale, quale fattore ...