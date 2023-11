Intesa Sanpaolo | al via “Up2Stars” | terza call per startup IA

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’Intelligenza Artificiale ha già ed avrà sempre più un impatto rilevante sulla società e sui sistemi economici: secondo il recente rapporto “Artificial intelligence and the labour market” dell’Ocse, anche se in diversi Paesi membri meno del 10% delle piccole-medie imprese abbia inglobato applicazioni di IA nelle proprie attività, nelle aziende di grande taglia la stessa percentuale sale a ben un terzo. Numeri emblematici che hanno spintoa continuare a puntare sulla valorizzazione e la crescita delleinnovative italiane del settore IA con l’apertura delle candidature delladel programma “2”. In collaborazione conInnovation Center, il bando – a cui si potrà presentare la propria ...