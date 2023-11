Intesa | nuova svolta green con 100 milioni di alberi

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 novembre 2023)San Paolo scende in campo per la salvaguardia del patrimonio boschivo mondiale. La banca guidata da Carlo Messina, che pochi giorni fa ha presentato i conti relativi ai primi nove mesi dell’anno, ha lanciato Think Forestry, il progetto di riforestazione e preservazione del capitale naturale, con l’obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale e la transizione verso un’economia a zero emissioni. L’obiettivo, a livello globale, è la piantumazione e preservazione di 100diattraverso l’azione congiunta della banca e delle imprese clienti in coerenza al piano d’impresa 2022 2025. Tutto sta nel fatto che, per la prima volta, una banca italiana si impegna direttamente e si attiva il sistema delle imprese verso un percorso di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo delle emissioni zero. Con Think Forestry il gruppo ...