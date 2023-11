Inter | pronto il rinnovo di Dimarco | la firma entro fine anno

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’al lavoro per ildiun prolungamento di contratto fino al 2028 con un ritocco di stipendio Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul tavolo dell’scotta il fascicolo deldi Federico. L’esterno, autore di una prestazione sublime nel match di campionato contro il Frosinone, è più che intenzionato a prolungare il suo contratto coi nerazzurri. La speranza è reciproca, e la società ragiona sul proporgli un ingaggio raddoppiato, che passerebbe da 2.2mln a stagione ad oltre 4mln coi bonus, fino al 2028. La fumata bianca potrebbe arrivare. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Stagione importante per il centrocampista che, nella prossima estate, sembra esserea fare ... una di queste è l'con i nerazzurri che potrebbero andare a rinforzare le qualità della rosa a ...

Zilliacus raccoglie 2,5 miliardi e conferma di essere pronto a fare un’offerta per l’Inter Il Sole 24 ORE

Zilliacus: “Sono pronto a comprare l’Inter e faccio sul serio. Con soldi arabi I miei investitori vengono da… la Repubblica

Dopo tre ko di fila traballa la panchina di William Viali all'Ascoli. Sono in corso riflessioni in casa bianconera sul possibile esonero del tecnico ...Ex Sit, pareti vegetali e parco da 5 mila metri quadrati. Oramai pronto il progetto definitivo, in corso le operazioni di bonifica bellica Dalla prossima settimana ritorna la doppia corsia in ...