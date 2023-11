Inter pronta a blindare Dimarco | ingaggio raddoppiato

(Di lunedì 13 novembre 2023) Federicoè stato con il suo Eurogol uno dei protagonisti indiscussi della sfida vinta dall'contro il Frosinone. Per...

... ma il suo diagonale scheggia il palo alla destra di Sommer: ci prova anche Ibrahimovic al 73 con un violento sinistro che trova larisposta di Sommer sul primo palo. Nel finale l'...

GdS - Inter pronta a blindare Dimarco: fumata bianca per il rinnovo ... Fcinternews.it

Zilliacus all’Inter: “Pronta l’offerta per acquistare il club” la Repubblica

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Non è che un ct aspetta gli ultimi due giorni per fare una convocazione. C'è uno staff che segue la crescita dei nostri giocatori più ...L'ex ct della Nazionale: 'La Juve zitta zitta è lì, Garcia è stato delegittimato' ROMA (ITALPRESS) - 'In questo momento l'Inter è la squadra ...