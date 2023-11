Inter | offerta “pazza” dall’Arabia Saudita per Lautaro Martinez

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dall'Arabia hanno messo nel mirino anche l'attaccante dell': un clubpronto a pazzie per aggiudicarselo

Una possibilità alla quale l'non si opporrebbe di certo, perché il club saudita si presenterebbe a Milano con le tasche piene d'oro ed un assegno da circa 240 milioni di euro per il ...

Zilliacus raccoglie 2,5 miliardi e conferma di essere pronto a fare un’offerta per l’Inter Il Sole 24 ORE

Thomas Zilliacus: "Ho raccolto 2,3 miliardi di euro, farò un'offerta per l'Inter" - Sportmediaset Sport Mediaset

Per quanto riguarda il prezzo, questo dispositivo si mantiene stabile sui 68,99€ dagli inizi di ottobre, anche se c'è stata un'offerta lampo fra il 12 e il 13 ottobre in cui il prezzo è calato a ...Trascinatore in campo e idolo dei tifosi che sognano ogni volta che danza tra gli avversari con il pallone tra i piedi. Albert Gudmundsson è il fuoriclasse del Genoa, un talento eclettico capace di es ...