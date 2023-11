Inter | la difesa è una garanzia | solo una meglio in Europa

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ladell’in questa prima parte di stagione si sta rivelando una vera e propria sicurezza. Prendendo in esame i primi cinque campionati europei,una squadra sta facendodei nerazzurri a livello di gol subiti. DIFESE A CONFRONTO – Cambiando gli addendi, il risultato non cambia. Questa un po’ l’operazione in casache, nonostante abbia visto schierati nelle prime gare di campionato tutti i suoi difensori, si è sempre dimostrata rocciosa. In dodici partite di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi ha concesso soltanto sei gol, distribuiti in quattro gare. Risultato che in Italia ha eguagliato anche la Juventus seconda in classifica. Per fare il confronto, soltanto una squadra nei top cinque campionati Europei sta facendo. Ovvero la rivelazione Nizza, che ...