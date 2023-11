Inter - Juve testa a testa scudetto | le quote dopo la 12ª giornata

(Di lunedì 13 novembre 2023)è il vero duello danon solo per la classifica ma anche per i bookmaker dei principali siti di scommesse : calano ledi Milan e Napoli, in piena crisi, Serie A riservata a ...

è il vero duello da scudetto non solo per la classifica ma anche per i bookmaker dei principali siti di scommesse : calano le quote di Milan e Napoli, in piena crisi, Serie A riservata a ...

Inter, i diffidati in campo contro il Frosinone: la prossima è con la Juve... Calciomercato.com

La Juventus è l’unica ad esserci riuscita nei cinque maggiori campionati in Europa: la curiosa statistica conferma la loro importanza. La Juve non ha intenzione di fermarsi più e… Leggi ...Dopo la sosta il match contro la Juventus: sarà un duello per il tricolore I numeri delle crisi di Milan e Napoli in un campionato che sta andando più lento dell'anno scorso ...