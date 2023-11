“Insieme riconosciamo il valore” | BCC Bergamasca e Orobica a sostegno del Terzo Settore

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Zanica. Le organizzazioni non profit e le imprese sociali svolgono una funzione sicuramente chiave nell’ambito della risposta ai bisogni del territorio con soluzioni innovative. Dovendosi esse misurarsi con sfide significative – come il reperimento delle risorse e la promozione delle proprie attività – BCCha scelto di investire nel crowdfunding per sostenere ilcon l’iniziativa “il”. Si tratta di un progetto finalizzato ad aiutare gli enti del territorio a rispondere alle esigenze quotidiane e che verrà presentata martedì 14 novembre a Zanica con un evento aperto a chiunque sia interessato a conoscere in modo più approfondito le potenzialità della raccolta fondi online. “Per un’associazione le ...